Seit dem 6. Dezember 2017 ist WWE 2K18 endlich auch für Nintendo Switch erhältlich. Doch der Jubel der Spieler hält sich in Grenzen: Erste YouTube-Videos zeigen, dass die Portierung für Nintendos Hybrid-Hardware offenbar so gar nicht gelungen ist und etwa mit Problemen in der Bildrate aufwartet.

Die erfolgreiche Hybridkonsole Nintendo Switch hat den Drittherstellermarkt für Nintendo neu befeuert. Spiele wie Doom, The Elder Scrolls 5 - Skyrim und FIFA 18 lassen sich bereits auf der Switch spielen – und weitere Titel sind schon auf dem Weg.

WWE 2K18 ist bereits seit Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, nun hat es das Wrestling-Spiel gestern auch auf Nintendo Switch geschafft. Ein Grund zur Freude? Offenbar nicht so ganz. Denn Käufer zeigen sich aktuell alles andere als begeistert von der Switch-Umsetzung, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Ein Video des YouTubers Michael Does Life hebt einige der Probleme hervor.

Offenbar wartet WWE 2K18 auf Nintendos Konsole mit gravierenden technischen Mängeln auf, die sich insbesondere in niedrigen Bildraten äußern. Die Auftritte der Wrestler vor den Kämpfen wirken durch die unfreiwillige Zeitlupe noch ein Stück dramatischer, ja – doch spätestens, wenn sich die Kämpfer mit ausgefeilten Techniken durch den digitalen Ring schleudern, werden die Bildratenprobleme offensichtlich.

Thanks for all the feedback on #WWE2K18 folks! We are continuing to work on updates so stay tuned to the official @WWEgames account as all official updates on patches etc. will come from there.