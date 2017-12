Der Traum aller Pokémon-Liebhaber geht in Erfüllung! Ryan Reynolds (Deadpool) spielt im kommenden Film Detective Pikachu das Pokémon Pikachu. Das war doch euer aller Traum, oder?

Wie der Hollywood-Reporter berichtet, wird Ryan Reynolds die Rolle des Pikachu übernehmen. Er stößt damit zu den Schauspielern Justice Smith und Kathryn Newton, die ebenfalls im Film zu sehen sein werden.

Obwohl: Reynolds werdet ihr wohl in Detective Pikachu nicht direkt sehen. Schließlich wird Pikachu wahrscheinlich digital in den Film gepflanzt. Reynolds soll aber mit Hilfe von Motion-Capturing dem gelben Detektiven die eine oder andere eigene Note verpassen. Regisseur des Films wird übrigens Rob Letterman sein.

Wann der Film genau im Kinos zu sehen sein wird, ist bislang noch völlig offen. Die Dreharbeiten sollen Mitte Januar in London beginnen. Was haltet ihr von der Besetzung - und von der Filmidee überhaupt? Schreibt es uns doch in die Kommentare!