Am Samstag, den 9. Dezember, ist es wieder soweit: Sony lädt ein weiteres Mal zur PlayStation Experience. Versprochen werden uns unter anderem Spiele-News, Einblicke hinter die Entwicklungskulissen und die eine oder andere Überraschung. Lest im Zeitplan, was euch genau erwartet!

Die Eröffnungs-Show „PlayStation Presents“ beginnt bereits um 5 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit in Anaheim, Kalifornien. Wer nicht vor Ort sein kann (ha ... ha ...), hat die Möglichkeit, das Event über Twitch, YouTube oder direkt auf PlayStation.com live zu streamen.

Der weitere Zeitplan gestaltet sich wie folgt:

20:00 Uhr – PlayStation VR Game Panel

Wie der Titel schon verrät, wird es hier um aktuelle Entwicklungen für Sonys "Virtual Reality"-Brille gehen.

21:30 Uhr – Media Molecule Presents Dreams

Das Studio Media Molecule gibt Einblicke in die Entwicklung zum PS4-exklusiven Dreams.

23:00 Uhr – Die Top 10 “PlayStation”-Spiele aller Zeiten

Zusammen mit Mitarbeitern von IGN werden die zehn besten PlayStation-Spiele aller Zeiten gekührt.

00:30 Uhr – Ghost of Tsushima: Vom Konzept zur Enthüllung

Die Entwickler von Sucker Punch geben Einblicke in den Entstehungsprozess zum angekündigten Samurai-Spiel Ghost of Tsushima.

02:00 Uhr – 10 Jahre Uncharted

Zum 10-jährigen Jubiläum von Naughty Dogs beliebter Action-Reihe kommen beteiligte Schauspieler zur Podiumsdiskussion zusammen.

03:00 Uhr – The Last of Us Part II: Meet the Cast

Zu später Stunde werden die Entwickler von Naughty Dog über die Entstehung der Teaser zur angekündigten Fortsetzung von The Last of Us sprechen.

Werden wir Spielszenen aus The Last of Us 2 zu sehen bekommen?

Wir hoffen, dass Sony das Versprechen einlöst und uns einige große Überraschungen erwarten. Erste Gameplay-Szenen aus The Last of Us 2 würden sicher für Aufsehen sorgen. Was würdet ihr gern auf der PlayStation Experience sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!