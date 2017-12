Im Rahmen der The Game Awards 2017 hat der japanische Entwickler From Software einen ganz kurzen Einblick in das kommende Projekt der "Dark Souls"-Macher gegeben. Dies hört zumindest vorerst auf den Namen Shadows Die Twice:

Um was sich dabei handelt ist noch vollkommen unklar. Der grafische Stil erinnert jedoch sehr an das "PlayStation 4"-exklusive Bloodborne, welches ebenfalls sehr düster ausfällt. Gerüchte um einen Nachfolger gibt es zudem schon länger.

Details hat das Team allerdings bislang nicht verraten. Hier wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis From Software den Schleier vollkommen lüftet. Eventuell dauert es noch bis zur E3 2018.