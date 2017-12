Mit gleich sechs Preisen ist Nintendo dieses Jahr der Abräumer bei den The Game Awards und darf auch den wichtigsten Preis mit nach Hause nehmen: The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist zum Spiel des Jahres gewählt worden.

(Quelle: Youtube, thegameawards)

Noch in zwei anderen Kategorien konnte sich das Action-Adventure gegen die Konkurrenz behaupten. Die anderen Siege für Nintendo haben Super Mario Odyssey, Metroid - Samus Returns und Ubisofts Mario + Rabbids - Kingdom Battle geholt.

Hier alle Gewinner der jeweiligen Kategorie:

2017 zeigt sich im Rückblick als ein ziemlich starkes Spielejahr. Zwar hat es auch ein paar unangenehme Zwischentöne gegeben, aber ein paar Trends dürfen sich in Zukunft nur allzu gerne durchsetzen.