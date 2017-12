Nachdem bereits im Juni ein angeblicher Leak Artworks und Logos eines neuen "Tomb Raider"-Teils zeigten, kündigt Square Enix nun das neue Abenteuer von Lara Croft an.

Den letzten Teil, Rise of the Tomb Raider, gibt es auch in VR

In einem Twitter-Posting des offiziellen "Tomb Raider"-Twitter-Accounts, bestätigte Publisher Square Enix den neuesten Teil des Abenteuers rund um Lara Croft:

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) 7. Dezember 2017

"Square Enix freut sich, euch im nächsten Jahr große Neuigkeiten mitzuteilen. Ernthaft. Wir wünschten, wir könnten es euch jetzt schon erzählen, aber wir gehen diesmal einen neuen Weg. EIn neues Tomb Raider wird kommen. ANgetrieben von unserem Ziel, wollen wir euch wissen lassen, dass die Zeitspanne zwischen der offiziellen Enthüllung und dem Zeitpunkt, an dem ihr spielen könnt, nicht sehr groß sein wird. Unsere gemeinsame Reise wird mit einem großen Event 2018 beginnen. Wir können es nicht abwarten, euch auf Lara Crofts neues Abenteuer mitzunehmen."

Allerdings ist unklar, ob das angekündigte Spiel wirklich Shadow of the Tomb Raider heißen wird und was es allgemein mit den Leaks auf sich hat. Wie dem englischsprachigen Magazin gamerant allerdings auffiel, entsteht das Wort "SHADOW", wenn ihr die Anfangsbuchstaben der Sätze kombiniert.

Ob es sich nun bei dem Codewort "SHADOW" um einen Zufall handelt, ist eurer Interpretation überlassen. Freut ihr euch auf ein neues Abenteuer mit Lara Croft? Schreibt es uns in die Kommentare!