Der Multiplayer-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds wird die "Early Access"-Phase voraussichtlich noch dieses Jahr hinter sich lassen und damit die Versionsnummer 1.0 erreichen. Außerdem wurde im Zuge der The Game Awards 2017 auch ein neuer Trailer zur Wüstenkarte Miramar vorgestellt.

Am 23. März 2017 ging PlayerUnknown's Battlegrounds in die "Early Access"-Phase über und schnell mauserte sich das Multiplayer-Spiel zum Hit auf der Online-Vertriebsplattform Steam. Wie auf den The Game Awards 2017 bekanntgegeben, soll der "Battle Royale"-Shooter am 20. Dezember diesen Jahres die Versionsnummer 1.0 erreichen und damit als Vollversion veröffentlicht werden.

Zudem gibt es auch einen neuen Trailer zur Wüstenkarte zu sehen. Im obigen Video erfahrt ihr, was euch in Miramar alles erwartet. Erst kürzlich wurde Miramar auch etwas näher vorgestellt. Auf den Test-Servern solltet ihr euch auf der neuen Karte bereits austoben können. Für Xbox One soll die Wüsten-Map aber übrigens erst im Frühjahr 2018 erscheinen.

In PlayerUnknwon's Battlegrounds seid ihr alleine oder in einem Team unterwegs und müsst euch gegen maximal 99 andere Spieler behaupten. Jede Runde startet auf einem Flugzeug, das die umkämpfte Insel überfliegt. Wann ihr abspringt, bleibt euch überlassen. Auf festem Boden unter den Füßen angelangt, solltet ihr euch so schnell wie möglich mit Waffen und Ausrüstungsgegenständen eindecken, um im besten Fall gegen alle weiteren Kontrahenten bestehen zu könnnen.

Der Hype rund um PlayerUnknown's Battlegrounds scheint auch in nächster Zeit nicht abzuklingen. Sind "Batte Royale"-Spiele genau euer Ding, könnt ihr in der Bilderstrecke einige davon unter die Lupe nehmen.