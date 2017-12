Wie auf der Webseite Sony Interactive Entertainment bekanntgegeben, soll sich die PlayStation 4 inzwischen über 70 Millionen Mal verkauft haben. In die Prognose miteinbezogen sind sowohl die PlayStation 4 als auch die PlayStation 4 Pro.

Angefangen bei der Markteinführung der PlayStation 4 am 15. November 2013 in den USA bis zum 3. Dezember 2018 soll die Konsole schon insgesamt 70,6 Millionen Mal über die Ladentheke gewandert sein. Die Statistik bezieht sich dabei wohlgemerkt auf den Weiterverkauf an die Verbraucher, nicht die an den Einzelhandel gelieferten "PS4"-Einheiten.

Während die Konsole noch im April diesen Jahres etwa 60 Millionen Verkäufe erzielte, gab Eric Lempel, Chef des PlayStation Networks, Ende November bekannt, dass es sich dieses Jahr um den besten Black Friday der Firmengeschichte gehandelt habe. Bei zahlreichen Händlern war die PlayStation 4 und die PS4 Pro am 23. November 2017 im Angebot. Anscheinend wirkte sich dies mehr als posiitv auf die Verkaufszahlen aus.

Außerdem gab Sony die Verkaufszahlen der PlayStation VR bekannt. Weltweit toben sich demzufolge mehr als zwei Millionen Spieler in "VR"-Games aus und insgesamt wurden 12,2 Millionen "VR"-Spiele sowohl per Download als auch per "Retail"-Version an den Mann oder die Frau gebracht.

"Wir sind erfreut, dass so viele Leute das einzigartige Entertainment-Angebot von PlayStation 4 genießen und dass eine aufkommende Technologie wie PlayStation VR immer mehr an Bedeutung gewinnt", so Andrew House, Vorsitzender von Sony Interactive Entertainment.