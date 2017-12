World of Tanks: Kostenloses Singleplayer-Update sorgt für Panzerfieber

Spieler der Konsolenversionen von World of Tanks können sich über eine kostenlose Erweiterung der Einzelspielerkampagne freuen. Ab sofort ist mit „Durchgebrannter Tiger“ die mittlerweile fünfte Episode verfügbar.

Seht hier den Trailer zur neuen Einzelspielermission!

Mit den so genannten War Stories bietet World of Tanks für Konsolenspieler ein ganz besonderes Schmankerl: Die Missionen lassen sich allein spielen und bieten Neueinsteigern so eine gute Gelegenheit, in Ruhe das Gameplay zu erlernen. Mit dem neuesten Update „Durchgebrannter Tiger“ können Solisten für bis zu 13 Stunden auf Panzerjagd gehen.

Die War Stories sind angelehnt an tatsächliche historische Ereignisse und werden durch animierte Sequenzen im Comic-Look eingeleitet. Wer auf Konsole spielt und Angst davor hat, sich ungeübt in Mehrspielgefechte zu stürzen, sollte einen Blick auf die Missionen werfen.