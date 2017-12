Das Survival-Abenteuer The Forest, das bisher nur PC-Spielern vorbehalten war und sich nach wie vor in der "Early Access"-Phase befindet, soll im Jahr 2018 auch für PS4 erscheinen.

Eigentlich wurde das Horror-Spiel The Forest bereits vor vier Jahren für PC und PS4 angekündigt. Doch seither ist das Horror-Spiel lediglich für den PC erschienen.

Wie der Trailer zur PlayStation-Version nun verrät, soll sich das bald ändern. The Forest erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres 2018 für Sonys "Current Gen"-Konsole. Wann genau ihr mit der Veröffentlichung zu rechnen habt, ist jedoch nicht bekannt. Ob sich The Forest mit dem Erscheinen weiterhin in der "Early Access"-Phase befinden oder in Form einer Vollversion auf der Konsole erscheinen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

The Forest beginnt mit einem dramatischen Flugzeugabsturz, den einzig der Protagonist überlebt. Doch als er erwacht, ist sein Sohn verschwunden und die Insel, auf der er sich befindet, wird von Kannibalen bevölkert. Wahlweise kooperativ oder alleine müsst ihr in der Wildnis überleben und euren Sohn wiederfinden. Dabei gilt es eine Basis zu errichten und stets für genug Nahrung und Wasser zu sorgen, denn sonst endet das Spiel schnell mit dem virtuellen Bildschirmtod.

The Forest erschien am 30. Mai 2014 für PC und befindet sich nach wie vor in der "Early Access"-Phase. Mehr von der Welt des "Open World"-Abenteuers seht ihr in der Bilderstrecke.