Wer kann schon zu einem gut gestalteten Controller "Nein!" sagen? Die Gamepads, die Designer Shed of Dreams bastelt, sind eine eigene Größe. Inspiriert am neuen Monster Hunter World bastelte Shed of Dreams einen Controller, den ein Monsterjäger wohl wirklich aus den Überresten eines Ungeheuers hätte kreieren können. Schaut euch das Gamepad mit Krallen einfach selbst an:

Habt ihr den PS-Home-Button entdeckt? Der ist nun wie ein rubinroter Kristall modelliert und die normalen Knöpfe sind aus Metall mit Totenschädeln statt der üblichen Kreis-, Vierecke-, Dreieck- und X-Aufdrucke. Nicht schlecht, oder?