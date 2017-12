Nachdem das Update White Noise am 5. Dezember 2017 für Rainbow Six - Siege erschien, erreichte der Shooter im Laufe der Woche über 100.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam. Das ist die höchste Spieleranzahl, die das Multiplayer-Spiel vom Hause Ubisoft jemals auf der Online-Vertriebsplattform erreichen konnte.

Operation White Noise, das letzte Update für Season Pass Year 2-Besitzer, scheint unter den Fans für reichlich Interesse gesorgt zu haben. Dass Rainbow Six - Siege generell als Erfolgreich bezeichnet werden kann, beweisen schon über 20 Millionen registrierte Spieler. Dennoch ist es ungewöhnlich für einen Shooter zwei Jahre nach Veröffentlichung einen neuen Rekord in Sachen Spielerzahlen auf Steam aufzustellen. Dies kann nur mit dem Update in Verbindung stehen.

White Noise brachte drei neue Operator ins Spiel. Dokkaebi hat die Fähigkeit die Handys der Verteidiger zu hacken, Vigil ist für Drohnen und Kameras nicht zu sehen und Zofia zählt einen Granatwerfer mit zwei unterschiedlichen Granaten-Typen zu ihrer Ausrüstung. Zudem wurde die neue Karte "Turm" ins Spiel integriert. Abseits davon erfuhr unter anderem auch das HUD eine Überarbeitung und der Rückstoß von Pistolen wurde angepasst.

Bei derart großer Beliebtheit verwundert es nicht, dass Ubisoft für Rainbow Six - Siege unlängst Year 3 mit neuen Operatoren und Karten ankündigte. Zurzeit befindet sich der Shooter übrigens auf dem sechsten Platz der meist gespielten Games auf Steam.

Rainbow Six - Siege ist ein teambasierter Taktik-Shooter und erschien am 1. Dezmeber 2015 für PC, PS4 und Xbox One. Noch mehr über den Shooter bringt ihr in der Bilderstrecke in Erfahrung.