Was ist in der Box? WAS IST IN DER BOOOOOOOX????!?!!?!?!?!??

Wir wissen, dass ihr gerne schöne Sachen gewinnt. Glücklicherweise weiß das auch Sony und zeigt sich passend zur Zeit der Geschenke besonders großzügig. Bei uns könnt ihr zwei besonders hübsche Preise gewinnen. Erstmal wollen wir das Geheimnis lüften, was sich nun tatsächlich in der bereits oben dargestellten PlayLink Partybox befindet. Wie PlayLink die PS4 mit mobilen Geräten verknüpft, erfahrt ihr hier. Was sonst noch in der Kiste rappelt: Seht selbst!

DAS ist in der Box!

Aber die Hauptattraktion kommt noch. Denn was nützt euch PlayLink ohne PS4? Kein Ding, auch eine Konsole könnt ihr gewinnen. Und nicht bloß irgendeine Konsole, sondern die PlayStation 4 im superschicken und limitierten "20 Jahre Jubiläum"-Design! Beschenkt euch selbst und feiert mit euren Freunden eine dicke PS4-Party an Silvester!

Muss man haben: Die PS4 im Jubiläums-Design.

So ohne Weiteres geben wir diese schönen Preise natürlich nicht her. Dafür müsst ihr euch ein wenig ins Zeug legen! Um an der Verlosung teilzunehmen sollt ihr folgendes tun:

Diese streng limitierte PlayStation 4 ist ganz im Design der ersten PlayStation gehalten, die Mitte der 90er Jahre in Europa auf den Markt kam. Für viele war dies die erste Konsole und die Zocker von heute verknüpfen ganz besonders schöne Erinnerungen mit der originalen PlayStation. Und genau die wollen wir erfahren!

Schreibt uns in die Kommentare unter dieser Meldung, wie eure schönste Erinnerung an die originale PlayStation lautet!

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 15. Dezember um 12 Uhr. Aus allen Teilnehmern wird dann ein Gewinner ermittelt, den wir über Facebook kontaktieren, um den Versand abzuwickeln.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und selbstverständlich für euch und eure Lieben einen schönen Advent mit ganz vielen Plätzchen, Kerzenschein und - je nach eurem Alter - den passenden Getränken, die besonders zur Weihnachtszeit gerne serviert werden!