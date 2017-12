Zur Feier des 20-jährigen Geburtstages von One Piece kündigt Publisher Bandai Namco ein brandneues Spiel um Ruffys Strohhutbande an. One Piece – World Seeker erscheint voraussichtlich 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und Steam.

Viel ist bisher noch nicht bekannt über das kommende Spiel zur beliebten Anime-Serie. Laut Bandai Namco handelt es sich aber um ein Action-Adventure mit einer großen, nahtlos zusammenhängenden Welt. Zudem soll eine brandneue Geschichte auf einer bisher ungesehenen Insel erzählt werden. Bandai Namco verspricht das größte Spiel im „One Piece“-Universum.

Eine Menge Action und viel Freiheit: Bekommt World Seeker eine vollkommen offene Spielwelt?

Erwartet euch mit One Piece – World Seeker ein riesiges Open-World-Spiel um die legendäre Piratenbande? Der Name und die bisherigen Informationen deuten zumindest daraufhin. Wir halten euch auf dem Laufenden!