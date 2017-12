In genau einer Woche ist Weihnachten. Falls ihr noch das eine odere andere Spiel für die Ferien, den Urlaub oder die Feiertage braucht, schaut euch doch einfach mal an, was alles Interessantes die nächste Woche erscheint:

Das erscheint am 20. Dezember:

Das ist mal ein langer Titel. Die Geschichte um Chloe geht weiter. Wieder gilt es Entscheidungen zu treffen. Mal schauen, was am Ende dabei herauskommt.

Wenn auf die letzten fünf Meter nichts mehr geändert wird, ist es endlich soweit. Dann erscheint die Version 1.0 des Spiels. Es ist dann also nicht mehr in der "Early Access"-Phase.

Das erscheint am 21. Dezember:

Tiny Metal

Angelehnt an Advanced Warfare wird Tiny Metal strategische Gefechte auf PS4, PC und Switch bringen. Rundenbasierter Wahnsinn mit kleinen Panzern und Truppen, die ihr auf einer Karte hin- und herschiebt.