Für den teambasierten Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands wurde das Special-Event "Die Jagd" angekündigt, welches vor allem für Fans der "Predator"-Filmreihe ganz interessant werden könnte.

Entwicklerstudio Ubisoft startet vermutlich morgen, am 14. Dezember, das neue Special-Event "Die Jagd" für Ghost Recon - Wildlands. Obwohl sich Ubisoft nicht explizit dazu äußert, stehen die Chancen sehr hoch, dass ihr es in diesem Event mit dem Predator aufnehmen müsst.

Der Trailer startet aus der Sicht eines vermutlich bolivianischen Kartell-Soldaten, der sich im dichten Dschungel mitten in einem Gefecht befindet. Der Feind ist nicht zu sehen, doch nachdem es den Soldaten erwischt und er mit den Füßen an einem Baun hinaufgezogen wird, erhaltet ihr einen ersten Hinweis darauf, um wen es sich bei dem Widersacher handeln könnte.

Die gehäuteten Leichen seiner ehemaligen Kameraden stellen ein weiteres Indiz dafür da, dass ihr es in dem Special-Event mit dem Predator zu tun bekommen werdet. Nahezu glasklar erscheint die Sache jedoch erst, wenn ihr das Geräusch am Ende des Videos vernehmt und ihr mit den "Predator"-Filmen etwas anfangen könnt.

Zum ersten Mal taucht der Predator im gleichnamigen Kult-Film vom Jahre 1987 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle auf. Das Event könnte zusammen mit dem "PvP"-Update "Jungle Storm" erscheinen, welches mit zwei neuen Klassen, einer neuen Karte und dem Modus "Eliminierung" aufwartet. Im Test: "Ghost Recon Wildlands - Open World im Drogensumpf" erfahrt ihr, ob der Taktik-Shooter euch zusagen könnte.

Ghost Recon - Wildlands erschien am 7. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Die Waffenauswahl könnte im Kampf mit dem Predator essenziell für euren Ghost sein, weshalb ein Blick in die Bilderstrecke nicht verkehrt sein dürfte.