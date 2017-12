PlayStation Plus: Es gibt noch etwas gratis dazu

Abgesehen von den kostenlosen Spielen im Dezember, wie zum Beispiel Darksiders 2 in der Deathinitive Edition, bekommt ihr von Sony zusätzlich noch einen kostenlosen DLC für das Spiel Smite dazu.

Sony scheint zur Weihnachtszeit großzügig zu sein. So gibt es für "PlayStation Plus"-Mitglieder kurz vor Weihnachten noch einen kostenlosen DLC für das MOBA Smite. Dieser enthält insgesamt "20 Götter, 31 Skins, 20 Stimmenpakete und das Khepri-Kommentator-Paket". Ab sofort habt ihr noch bis zum 10. Januar 2018 Zeit, euch das Paket zu schnappen.

In Smite kämpft ihr als Götter in 5v5 Team-Matches um den Sieg. Während es in MOBAs gängig ist, von oben herab auf euren Charakter zuschauen, befindet ihr euch durch die Thrid-Person-Perspektive mitten im Geschehen.

Habt ihr euch die kostenlosen "PlayStation Plus"-Spiele für Dezember schon heruntergeladen? Was haltet ihr von dem weiteren, kostenlosen Extra? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!