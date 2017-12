Ghost Recon - Wildlands: Das sind die Inhalte des Special-Events

Kürzlich spekulierten wir darüber, ob es sich bei dem Special-Event "Die Jagd" von Ghost Recon - Wildlands nicht um eine Herausforderung gegen den Predator handelt, heute herrscht Gewissheit. Im Rahmen einer Pressemitteilung verrät Entwicklerstudio Ubisoft, welche Inhalte euch das "Predator"-Event bietet.

Die Predator-Herausforderung erscheint heute, am 14. Dezember, zusammen mit dem "Ghost War"-Update "Jungle Storm" und kann bis Anfang Januar abgeschlossen werden. Ihr könnt alleine oder im Koop gegen den Predator in den Kampf ziehen, jedoch soll es sich dabei um die schwierigste, bisher dagewesene Herausforderung in ganz Ghost Recon - Wildlands handeln.

Sollte es euch gelingen den außerirdischen Killer zu bezwingen, erhaltet ihr die "Predator"-Maske mitsamt berühmt-berüchtigtem Sichtmodus. Außerdem werdet ihr eure Ghosts mit dem "Predator"-Paket anpassen können. Dieses Paket beinhaltet 15 neue Gegenstände, Waffen und sogar eine exklusive Nahkampf-Technik.

Auch für Freunde des "PvP"-Modus Ghost War gibt es tolle Neuigkeiten, denn neben dem Pfadfinder erscheint auch der Predator als neue, spielbare Klasse. Ihr erhaltet Zugang zur neuen Klasse durch den "Ghost War"-Pass oder den Season Pass. Ihr könnt sie aber auch mithilfe von Prestige-Credits erwerben.

„Wir bei Ubisoft-Paris sind schon seit langem Fans der Predator Filme und sind daher begeistert, einen derart legendären Charakter in unser Spiel zu bringen“, sagt Nouredine Abboud, leitender Produzent bei Ubisoft, „Diese Herausforderung ist voller Anspielungen auf den Original-Predator-Film und wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu sehen!“.

In Ghost Recon - Wildlands herrscht ein unbarmherziger Drogenkrieg. Die Spezialeinheit der Ghosts macht sich nach Bolivien auf, um zahlreiche Drogenbosse auszuschalten oder gefangen zu nehmen. Das gesamte Abenteuer könnt ihr mit bis zu drei weiteren Freunden kooperativ bestreiten.