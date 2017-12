Assassin's Creed - Origins: Patch ändert blau zu gold

Das große Dezember-Update für Assassin's Creed - Origins ist da und beinhaltet unter anderem eine Levelskalierung und den neuen Horde-Modus. Eine Änderung sticht jedoch besonders hervor, die vor allem Spieler zufriedenstellen wird, die auf Symmetrie achten. Bis jetzt hat der Inventarbereich im Spiel so ausgesehen:

(Bildquelle: Cince09 via Reddit)

Wer lang genug Assassin's Creed - Origins spielt, erhält irgendwann im Laufe der Handlung legendäre Gegenstände, die im Inventar mit einem goldenen Hintergrund angezeigt werden. Die einzige Ausnahme ist bisher der Tool-Slot gewesen, der bis zum Schluss maximal blau sein kann. Ein paar Spieler haben sich daraufhin an Ubisoft gewandt und darum gebeten, dass bitte auch dieser Gegenstand legendär werden kann.

Der Wunsch geht mit dem Dezember-Update in Erfüllung, wie Ubisofts Gavin Young via Twitter verrät:

Hardcore players were annoyed that their Tool slot on the Gear page would never reach gold level. So we fixed it 👍 #ACOrigins



(from Reddit user qwert1225) pic.twitter.com/NGPaF1gBFB