spieletipps wünscht frohe Weihnachten!

Liebe spieletipps-Community, endlich ist es wieder soweit: Die stille Zeit ist angebrochen und in wenigen Stunden liegen hoffentlich tolle Spiele, neue Hardware und vor allem viele fantastische Überraschungen für euch unterm Weihnachtsbaum.

Das gesamte spieletipps-Team wünscht euch frohe Weihnachten und schöne, erholsame Feiertage im Kreise eurer Liebsten!

Auch wir werden die kommenden Tage etwas runterfahren und Kraft tanken, damit wir euch nächstes Jahr wieder Vollgas mit den wichtigsten, interessantesten oder einfach geilsten Themen rund um unser aller liebstes Hobby versorgen können. Außerdem gibt es noch viel zu viele Games-Kracher nachzuholen ...

Aber keine Sorge: Sollte sich zwischen den Jahren Spektakuläres in der Spielewelt ereignen, sind wir natürlich trotzdem zur Stelle. Außerdem waren wir die letzten Tage über besonders fleißig und haben zahlreiche Jahres-Rückblicke, Ausblicke auf 2018 und andere spannende Specials für euch vorbereitet. Hier findet ihr zum Beispiel schon die "Top 3"-Spiele von 2017 aller Redakteure:

Zusätzlich gibt es in der kommenden Woche jeden Tag einen spannenden Artikel zum Thema “Arbeiten in der Gamesbranche” auf spieletipps - quasi als inspirierende Urlaubslektüre, falls ihr 2018 neue Wege beschreiten wollt. Sollte euch also trotz Familienbesuch, Wintersport und neuer Games zwischen den Jahren mal langweilig werden, schaut doch vorbei. Wir freuen uns auf euch!

Euer spieletipps-Team