Frohes Neues vom spieletipps-Team!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe spieletipps-Community, das hätten wir mal wieder geschafft: 2017 liegt hinter uns!

Und was für ein aufregendes Spiele-Jahr das war: Nintendo ist mit der Switch durchgestartet, eine unfassbare Menge an grandiosen Blockbustern wie Assassin’s Creed - Origins, Wolfenstein 2 und Super Mario Odyssey (die übrigens alle drei am selben Tag erschienen!) ließ die Controller glühen, und zahlreiche Kontroversen sorgten für hitzige Diskussionen, allen voran die grassierende Lootboxeritis, das damit in Zusammenhang stehende Singleplayer-Sterben und natürlich der immer noch nicht entschiedene K(r)ampf "Rundfunkstaatsvertrag gegen Live-Streamer".

Aber wir wollen hier jetzt gar nicht zum großen Jahresrückblick ansetzen. In den letzten Tagen haben wir 2017 ja schon in diversen Artikeln ausführlich Revue passieren lassen und Ausblicke auf 2018 gewagt, etwa mit den krassesten WTF-Momenten des Jahres, den größten Kontroversen oder auch unseren Wünschen für 2018:

Eigentlich wollten wir nur mal schnell Danke sagen für eure Treue im vergangenen Jahr und euch vor allem ein frohes, gesundes und aufregendes 2018 wünschen!

Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und habt einen formidablen Start ins neue Jahr - in der echten, wie auch in virtuellen Welten!

Euer spieletipps-Team

PS: Mit Neujahrsvorsätzen ist das ja so eine Sache. Wir haben uns aber tatsächlich ordentlich was vorgenommen und wenn alles gut geht, tut sich auf spieletipps sehr bald so einiges. Alles neu macht bei uns hoffentlich nicht erst der Mai, sondern spätestens der Februar. Bleibt gespannt, drückt uns die Daumen und schaut regelmäßig vorbei! Wir freuen uns auf euch.