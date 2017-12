Die "Charity"-Webseite Humble Bundle bietet euch erneut die Möglichkeit ein Videospiel völlig kostenlos zu ergattern. Dieses Mal handelt es sich dabei um das Echtzeit-Strategiespiel Company of Heroes 2.

Nachdem ihr die Chance hattet das Action-Abenteuer Homefront kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen, erhaltet ihr dieses Mal die Gelegenheit Company of Heroes 2 abzustauben. Das Angebot endet morgen, am 16. Dezember um 19 Uhr.

In der Kampagne von Company of Heroes 2 übernehmt ihr die Kontrolle über die Rote Armee, die sich an der Ostfront gegen die deutsche Wehrmacht behaupten muss. Im Multiplayer-Modus habt ihr hingegen Zugriff auf drei verschiedene Fraktionen. Hierbei gilt es unter anderem Ressourcen-Punkte zu erobern und diese anschließend zu halten, um schließlich die Oberhand gegenüber eurem Gegner zu erhalten und seine Basis zerstören zu können.

Alles was ihr tun müsst, um Company of Heroes 2 eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen, ist euch einen kostenlos Account auf Humble Bundle anzulegen. Diesen verlinkt ihr anschließend mit eurem Steam-Account und schon solltet ihr eine E-mail erhalten, in welcher sich der Key zu Company of Heroes 2 befindet. Diesen müsst ihr schlussendlich nur noch bei der Online-Vertriebsplattform einlösen und schon habt ihr das Spiel eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt.

Wollt ihr mehr über das Echtzeit-Strategiespiel in Erfahrung bringen, werft doch einen Blick auf den Test: "Company of Heroes 2 - Bitterkalte Online-Schlachten".

Solltet ihr dem Hauptspiel auch sämtliche Erweiterungen hinzufügen wollen, könnte die Gelegenheit momentan günstig sein. Denn auf Humble Bundle befinden sich sämtliche DLCs zu Company of Heroes 2 im Angebot.