Wie die Kollegen von Gamezone berichten, hat ein brasilianischer Spielehändler wohl Burnout Paradise für Xbox One und PlayStation 4 im Sortiment gelistet. Das kurbelt Spekulationen über ein mögliches Remaster des beliebten Rennspiels an. Entwickler Criterion Games ließ über Twitter jedoch verlauten, dass derzeit keine Arbeiten an einem neuen Burnout-Spiel stattfänden.

No dude. Definitely no new Burnout titles are planned right now, and that's all there is to say at the moment. https://t.co/S70Stl8jjG — Criterion Games (@CriterionGames) August 18, 2016

Außerdem sei das Studio zu beschäftigt mit anderen Projekten, um „in der Zeit zurück zu reisen“.

Not right now. We're too busy doing lots of new things to go back in time. https://t.co/tfXrRiHcoE — Criterion Games (@CriterionGames) August 18, 2016

Allerdings haben sich diese Listungen von Spielen schon sehr oft als Wahr herausgestellt - auch wenn die Entwickler zunächst dementiert haben. Es ist also gut möglich, dass Burnout Paradise bald als Remaster in den Läden stehen wird.

Ursprünglich erschien Burnout Paradise 2008 für Xbox 360 und PlayStation 3. Fans haben sich lange gewünscht, dass es neue Ableger zur Reihe des Action-Rasers gibt. Nach aktuellem Erkenntnisstand lässt sich nicht sagen, wie glaubhaft die Gerüchte über eine Rückkehr sind.