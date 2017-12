Für den Action-Hit Wolfenstein 2 - The New Colossus ist die erste von insgesamt drei Episoden der Freiheitschroniken erschienen. Die Erweiterung "Die Abenteuer des Revolverhelden Joe" ist absofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Könnt ihr einfach nicht genug davon bekommen den Anhängern des Regimes den Garaus zu machen, könntet ihr mit "Die Abenteuer des Revolverhelden Joe" geeigneten Nachschub finden. In der ersten Erweiterung von Wolfenstein 2 - The New Colossus schlüpft ihr in die Rolle eines ehemaligen Profi-Quarterbacks namens Joseph Stallion und macht Angriff auf Soldaten des Regimes.

Erwartet durchaus abwechslungsreiche Schauplätze, denn die Erweiterung führt euch von den Ruinen Chicagos bis in die Weiten des Weltalls! In dem obigen Video erfahrt ihr mehr zu Joseph Stallion und seinen Beweggründen, sich gegen das Regime zur Wehr zu setzen.

"Die Abenteuer des Revolverhelden Joe" ist die erste von drei Episoden und auch Teil vom Season Pass "Die Freiheitschroniken". Ende Januar 2018 soll die zweite Episode "Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod" erscheinen. Voraussichtlich im März erscheint die letzte Episode "Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins".

Habt ihr das Hauptspiel noch nicht gespielt, solltet ihr das nachholen, denn wie ihr im Test: "Wolfenstein 2 - The New Colossus - Bombast auf den Punkt" nachlesen könnt, erwartet euch mit Protagonist B.J. Blazkowicz ein grandioses Action-Abenteuer.

Wolfenstein 2 - The New Colossus ist am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One erschienen und soll im Laufe des Jahres 2018 auf für Nintendo Switch veröffentlicht werden.