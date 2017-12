Beim Fan-Fest in Moskau kündigte Entwickler Wargaming heute den Launch der Version 1.0 für die PC-Version von World of Tanks an. Mit der Veröffentlichung sollen vor allem grafische Verbesserungen stattfinden.

Geplant ist das Update für März 2018. Dann sollen 25 der Karten im Spiel eine zeitgemäße Optik erhalten. Versprochen werden neben schärferen Texturen realitätsnähere Licht- und dynamische Wassereffekte. Außerdem soll jedes der überarbeiteten Areale ein spezifisches musikalisches Thema erhalten.

Grafik bestaunen im Trailer zu World of Tanks 1.0

World of Tanks erschien erstmals 2011 für den PC. Das kostenlose Mulitplayer-Spiel gibt es mittlerweile auch für PlayStation 3 und PlayStation 4 sowie Xbox 360 und Xbox One. Mit dem Launch von Version 1.0 zöge die PC-Version optisch mit den aktuellen Konsolen gleich.