Passend zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft senkt Sony den Preis für 12 Monate PlayStation Plus um 25 Prozent. Die einjährige Mitgliedschaft kostet somit in den nächsten Tagen nur circa 45 Euro statt der üblichen 60 Euro.

Das Angebot ist von Freitag, dem 15. Dezember, bis Dienstag, dem 19. Dezember um 11:00 Uhr gültig und gilt für alle Spieler. Kunden, die schon über eine Mitgliedschaft verfügen, können ebenfalls den Rabatt nutzen wie Spieler, die aktuell PlayStation Plus nicht besitzen.

Wer sich im Rahmen des Angebots für eine neue "PS Plus"-Mitgliedschaft endscheidet, sollte auf jeden Fall nicht die Gratis-Spiele des Dezembers verpassen. Zusätzlich verschenkt Sony an alle Mitglieder einen DLC für das MOBA Smite.

Ob sich PlayStation Plus im Jahr 2017 gelohnt hat? Eine schwierige Frage, auf die es keine so eindeutige Antwort gibt. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch aber die besten Spiele, die Teil des jeweiligen Monatsangebot gewesen sind.