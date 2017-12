Die erste Beta ist noch nicht lange vorbei. Die Reaktionen der User sogar größtenteils positiv. Nun hat Capcom angekündigt, dass es bald eine zweite Beta für Monster Hunter World geben wird. Diesmal sogar für alle Nutzer der PlayStation 4.

In der ersten Beta war der Zugang noch den Nutzern von PlayStation Plus vorbehalten. Doch diesmal werden alle Besitzer einer PlayStation 4 an der Beta teilnehmen können - solang die Konsole am Internet angeschlossen ist.

Laut Capcom soll die Beta am 22. Dezember um 18 Uhr starten. Dann könnt ihr Monster Hunter World bis zum 26. Dezember um 17:59 zocken. Der Pre-Download des Clients ist ab 10:00 Uhr am 18. Dezember möglich. Inhaltlich soll sich nichts ändern. Vielmehr soll nun allen "PlayStation 4"-Nutzern die Chance gegeben werden, Monster Hunter World zu testen.

Werdet ihr an der neuen Beta zu Monster Hunter World teilnehmen? Oder ist das Spiel so gar nicht eures? Schriebt uns eure Meinung zu dem Spiel doch in die Kommentare.