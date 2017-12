Findige Spieler haben bereits vor Monaten Hinweise auf einen Überlebensmodus in den Spieldateien von Counter-Strike - Global Offensive entdeckt. Könnte der Taktik-Shooter auf den stetig an Geschwindigkeit zunehmenden „Battle Royale“-Zug aufspringen?

Sehenswert: Der Trailer zu Counter-Strike - Global Offensive

Das Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds hat sich in den Monaten seit seiner „Early Access“-Veröffentlichung im März dieses Jahres in Windeseile zum erfolgreichsten Spiel auf Steam gemausert. Selbst den populären Multiplayer-Hit Counter-Strike - Global Offensive vermochte der Shooter mit seinem spaßigen „Battle Royale“-Konzept zu übertreffen.

Auch andere Shooter wie Fortnite und Warface sind bereits auf den Zug aufgesprungen und bieten ihren Spielern einen ähnlichen Modus. Überraschend käme es also nicht, wenn der Entwickler Valve mit Global Offensive in der Zukunft ebenfalls eine Art „Battle Royale“-Modus anbieten würde.

Und tatsächlich: Wie die englischsprachige Webseite VG24/7 berichtet, haben Datenwühler zahlreiche Hinweise auf einen ähnlichen Spielmodus in den Dateien des Taktik-Shooters gefunden. In einem Video zählt Valve News Network alle Funde auf, die sich über die Jahre hinweg so angesammelt haben.

„Über die Jahre hinweg?“ Ganz recht – Hinweise auf Bögen, unbewaffneten Kampf, leichte und schwere Rüstung, Versorgungskisten, Fallschirme, Adrenalinspritzen, Signalfeuer, Nachtsichtgeräte und eine bislang unveröffentlichte Insel-Karte weisen zwar auf einen Überlebensmodus à la PUBG hin, reichen teilweise aber bereits bis zum Mai des Jahres 2016 zurück.

Es sieht also fast so aus, als habe Valve schon fast ein Jahr vor der Veröffentlichung von PlayerUnknown's Battlegrounds mit dem Gedanken eines „Battle Royale“-Konzepts gespielt. Dieses fand bereits in den Spielen DayZ und H1Z1 - King of the Hill großen Anklang, wo der PUBG-Erfinder Brendan Greene das Spielprinzip zunächst in Form von Modifikationen getestet hatte.

Generell müssen Hinweise in den Spieldateien von Counter-Strike - Global Offensive aber auch nicht zwingend etwas heißen. Hinweise auf ein Half-Life 3 fanden sich in der vergangenen Dekade ebenfalls immer mal wieder – und wir alle wissen ja, wie es bislang um dieses Spiel steht. Allzu bald ist mit der Fortsetzung jedenfalls nicht zu rechnen.