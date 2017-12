Die Angestellten von Obsidian Entertainment, unter anderem bekannt für Fallout - New Vegas und Pillars of Eternity, arbeiten an einem neuen Rollenspiel. Das ist erst einmal keine große Überraschung, allerdings wird das neue Projekt unter dem Banner von Hersteller Take Two erscheinen. Viele Details sind dazu noch nicht bekannt, aber eine Sache soll schon in Stein gemeißelt sein: Das neue Spiel wird keine Mikrotransaktionen beinhalten.

Das letzte Rollenspielprojekt von Obsidian hat euch auf die Seite der Bösen gezerrt:

Obwohl Hersteller Take Two zuletzt große Erfolge mit der Einbindung von Mikrotransaktionen erzielt hat, wird die Entscheidung keinen Einfluss auf Obsidian nehmen. Grund dafür ist, dass Obsidian mit dem neuen Indie-Label Private Division von Take Two zusammenarbeitet. Diese Abteilung ist separat und überlässt den Entwicklern die volle kreative und finanzielle Freiheit über die jeweiligen Spiele.

Deshalb heißt es von Obsidian im hauseigenen Forum wie folgt: "Wird das kommende Spiel irgendwelche Lootboxen oder andere Mikrotransaktionen enthalten? Die Antwort ist einfach: "Nein". Es gibt keine Mikrotransaktionen, egal welcher Art, in unserem Spiel."

Weitere Informationen gibt es noch nicht. Das Team von Obsidian würde zwar gerne schon mehr Details verraten, allerdings sei die Zeit dafür noch nicht reif. Um einen Nachfolger von Fallout - New Vegas wird es sich aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht handeln. Die Rechte an der Marke liegen schließlich weiterhin bei Bethesda und nicht bei Take Two.

Ob Obsidians neues Rollenspiel schon 2018 erscheint, ist noch unklar. So oder so wird aber das kommende Jahr ein Fest für Genre-Fans, denn es stehen zahlreiche Hochkaräter auf dem Plan.