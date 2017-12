Wieder stellt euch die Webseite Humble Bundle ein kostenloses Angebot zur Verfügung. Ihr könnt das Horror-Abenteuer Layers of Fear samt Soundtrack völlig gratis abstauben!

In Layers of Fear taucht ihr tief in die Psyche eines Künstlers ein und erlebt in schauriger Gestaltung, welchem Wahnsinn er durch seine tragische Vergangenheit verfallen ist. Das Angebot endet morgen, am 20. Dezember um 19 Uhr. Solltet ihr euch das Horror-Spiel also nicht entgehen lassen wollen, habt ihr nicht viel Zeit.

Legt euch einen kostenlosen Account auf Humble Bandle an und verlinkt diesen anschließend mit eurem Steam-Account. Habt ihr diese Schritte befolgt, solltet ihr in kürzester Zeit eine E-mail erhalten, die euren Steam-Key von Layers of Fear beinhaltet. Schließlich muss der Key nur noch über die Online-Vertriebsplattform aktiviert werden.

Wenn ihr das Hauptspiel bereits gespielt habt und es euch gefallen hat, könnte euch auch die Erweiterung Layers of Fear - Inheritance zusagen. Der DLC wurde auf Humble Bundle um 80 Prozent reduziert und kostet gerade mal einen Euro!

Die "Charity"-Webseite Humble Bundle bot euch bereits einige Male die Gelegenheit ein Videospiel kostenlos abzusahnen. Zuletzt konntet ihr Company of Heroes 2 kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

Layers of Fear ist am 16. Februar 2016 für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Habt ihr Lust auf noch mehr Horror? In der Bilderstrecke findet ihr acht kostenlose Videospiele, die euch das Fürchten lehren wollen.