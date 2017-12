Drei Spiele wurden klammheimlich auf Steam veröffentlicht, drei Spiele, die für einige Zocker reine Kindheitserinnerungen sind: Disney's Aladdin, König der Löwen und Dschungelbuch.

Wer also einen Teil seiner Kindheit nachholen will, kann dies jetzt auch auf Steam tun. Für alle diejenigen, die die Spiele noch nicht kennen: Schaut ruhig mal in diese hinein. Schlecht sind sie auf keinen Fall. Man kann sich sicherlich über den Schwierigkeitsgrad von König der Löwen streiten, aber Aladdin und Dschnungelbuch machen auch heute noch Spaß.

Vor einiger Zeit sind die drei Spiele schon auf dem Steam-Konkurrenten Gog erschienen. Doch da die meisten wohl immer noch die Plattform Steam von Valve nutzen, erreichen die Spiele nun auch eine größere Zielgruppe.

Werdet ihr euch die Spiele holen und direkt zocken - oder habt ihr sie in eurer Kindheit gar nicht gespielt, sondern lieber Ocarina of Time gedaddelt? Schreibt es uns doch einfach in die Kommentare.