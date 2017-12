Für das Arcade-Rennspiel Need for Speed - Payback erscheint heute, am 19. Dezember, ein erstes Update, welches sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte beinhaltet.

Auf der offiziellen Webseite Electronic Arts verkündet der Hersteller, dass ihr heute ein erstes Update für Need for Speed - Payback erwarten dürft. Mit an Bord sind neue Autos, die teils kostenlos erhältlich sind, sowie storybasierte "Speedcross"-Rennen, auf die sich Besitzer der Deluxe Edition freuen dürfen. Alternativ sollen sämtliche kostenpflichtige Inhalte auch bald seperat erworben werden können.

Bei den "Speedcross"-Rennen schlüpft ihr in die Haut von Mac und bestreitet Rennen an Ortschaften wie Palmont, Bayview, Rockport, Fairhaven und Olympic City. Euer Ziel ist es den Champion "Barracuda" zu besiegen. zur Verfügung stehen euch bei den insgesamt 16 Events zwei neue Fahrzeuge: Der Mini John Cooper Works Countryman und der Infinity Q60 S.

Kostenlos für alle sind hingegen folgende stillgelegte Autos, die nach und nach in ganz Fortune Valley aufzufinden sein werden:

Mazda RX-7 Spirit R

Volvo 242DL

Volvo Amazon P130

Plymouth Barracuda

Nissan Skyline 2000 GTR

BMW M3 Evolution II E30

Außerdem stehen euch mit dem Update neue Anpassungsmöglichkeiten für diese Autos zur Verfügung:

BMW M4 GTS

BMW M5

BMW X6M

BMW M2.

Und das war noch nicht alles! Mit den sogenannten Drift-Runs erhaltet ihr kostenlosen Zugriff auf einen neuen Spielmodus für die Speedlists des Multiplayers, an dem bis zu acht Spieler teilnehmen können.

Hat das euer Interesse an dem Rennspiel geweckt? Dann werft doch einen Blick auf den Test: "Need for Speed - Payback - Endlich wieder Vollgas!" und findet heraus, ob der Arcade-Racer der richtige Zeitvertreib für euch ist.

Need for Speed - Payback ist seit dem 10. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. In der Bilderstrecke findet ihr alle Fahrzeuge abseits des neuen Updates, die ihr freischalten könnt.