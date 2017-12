Auf GOG findet ihr derzeit anlässlich des Winter Sales dutzende Angebote und kürzlich hattet ihr sogar die Chance Grim Fandango Remastered kostenlos zu erhalten. Dieses Angebot ist inzwischen zwar nicht mehr verfügbar, dafür könnt ihr jetzt das Adventure Oxenfree gratis abstauben.

Wenn ihr Oxenfree gratis eurer Spiele-Bibliothek auf GOG hinzufügen wollt, müsst ihr nichts weiter tun als euch einen kostenlosen Account auf der Webseite anzulegen. Der nachfolgende Link führt euch direkt zum kostenlosen Angebot:

In Oxenfree schlüpft ihr in die Rolle der jugendlichen Alex, die sich mit ihren Freunden auf einer verlassenen Insel trifft. Mithilfe eines Radios stoßen die Teenager auf eine übernatürliche Präsenz, dessen Vorhaben Alex ergünden möchte. Auf ihrer merkwürdigen Reise rund um die Insel gerät die Gruppe schon bald in Gefahr.

Oxenfree ist derzeit nicht das einzige Videospiel, das ihr gratis erhalten könnt. Auf der "Charity"-Webseite Humble Bundle könnt ihr auch Layers of Fear kostenlos abstauben. Jedoch ist Eile geboten, denn das Angebot auf Humble Bundle endet bereits heute um 19 Uhr.

Noch nicht genug von kostenlosen Videospielen? Dann werft einen Blick in die Bilderstrecke und findet heraus, wie ihr noch mehr Games völlig gratis ergattern könnt.