In dem Multiplayer-Spiel For Honor steht jedem spielbaren Charakter eine Reihe an Exekutionsmöglichkeiten zur Verfügung. Einige der Hinrichtungen sind besonders brutal und geizen nicht mit Blut oder der Abtrennung von Gliedmaßen. Aus dem Spiel entfernt wurde jedoch eine Exekution, bei der die Hände des Opfers aus Versehen mit den Brüsten der Walküre in Berührung kommen.

(Quelle: Youtube, Talon Dillard)

Köpfe werden abgeschlagen, Kehlen werden aufgeschlitzt, das zu exekutierende Gegenüber ungepitzt in den Boden gerammt. Doch kürzlich wurde die Exekution "No Touching" der Walküre ersetzt, welche im Monat November für nur kurze Zeit erhältlich war.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt führt ein gezielter Speerstoß dazu, dass der angeschlagene Charakter nach vorne taumelt und erst bei den Brüsten der Walküre Halt findet. Mit dem anschließenden Kopfschütteln des arglosen Opfers wird das Versehen zusätzlich verdeutlicht. Ein anschließender Tritt zwischen die Beine, gefolgt von einem wuchtigen Schildschlag seitens der Walküre lassen ihn schließlich zu Boden gehen.

Inzwischen ist die Exekution "No Touching" wieder für jedermann erhältlich, jedoch in verändeter Form. Der Kontrahent klammert sich nun nach dem Speerstoß an das vorgehaltende Schild der Walküre. Der Rest spielt sich genau gleich ab, wie ihr im nachfolgenden Video feststellen könnt.

(Quelle: Youtube, R Plays)

In den "Patch"-Notizen der offiziellen Webseite For Honor wird die Rückkehr der entschärften "No Touching"-Exekution als Fehlerbehebung bezeichnet. Den Käufern wird die investierte Ingame-Währung "Stahl" zurückerstattet.

In einem Statement an die englischsprachige Webseite Kotaku gibt Entwicklerstudio Ubisoft jedoch bekannt: "Die ursprüngliche Hinrichtung beinhaltete eine unpassende Geste zwischen der Walküre und ihrem Gegner. Wir fanden, dass es ein unsensibler Inhalt war und veränderten damit die Ausführung. Die Exekution wurde fälschlicherweise veröffentlicht und innerhalb einer Stunde wieder entfernt".

Wenn die Exekution aufgrund der Unsensibilität entfernt wurde, stellt sich natürlich die Frage, warum der Tritt in den Schritt weiterhin Teil der Exekution bleibt. In so manchen Foren gehen einige Spieler diesbezüglich auf die Barrikaden.

"Eine unbewaffnete Person umbringen, während sie hoffnungslos niederkniet, während dein Charakter lacht und ihr die Kehle durchschneidet? Das geht in Ordnung. Jemanden den Kopf mit bloßen Händen zu zerquetschen, während sie schreit? Das geht in Ordnung. Die originale "No Touching"-Exekution? Nein, das geht einfach zu weit", teilt ein erboster Nutzer auf Reddit mit.

For Honor ist seit dem 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und soll demnächst auch dedizierte Server erhalten. Was haltet ihr von der entschärften Exekution der Walküre? Teilt es uns doch in den Kommentaren oder auf Facebook mit.