Die Spiele der "Monster Hunter"-Reihe sind keine kurzen Spiele. Auch Monster Hunter World könnt und sollt ihr lange spielen. Bis zu 40 bis 50 Stunden sitzt ihr allein ander Handlung, um diese abzuschließen.

Wie Producer Ryozo Tsujimoto und Director Yuya Tokuda der Seite Mein MMO in einem exklusiven Interview mitteilten, soll der Handlungsstrang von Monster Hunter World euch 40 bis 50 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen. Das ist jedoch nicht alles. Denn auch nach der eigentliche Geschichte, die sich um die Elder-Drachen in einem neuen Land dreht, abgeschlossen ist, könnt ihr noch weiter spielen.

Schließlich gibt es eine Menge zu tun, auch nach dem Ende der Handlung: Waffen wollen aufgewertet und verbessert werden, Rüstung gebastelt und neue Ungeheuer erlegt werden. Gut, dass Capcom da schon angekündigt hat, dass Monster Hunter Worlds auch nach der Veröffentlichung mit kostenlosen DLCs weiter bestückt wird. Es soll also auch immer wieder neue Monster geben, so dass ihr nicht gezwungen seid, immer die gleichen Viecher zu plätten.

