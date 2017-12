Bisher wart ihr in der Lage, in Pokémon Go den AR-Modus (AR steht für Augmented Realitiy) zu nutzen, der euch das Gefühl vermitteln sollte, das Pokémon stehe direkt vor euch. Nun stellt Niantic die AR+-Funktion vor, die euch noch mehr das Gefühl geben soll, vor einem waschechten Pokémon zu stehen.

Exklusiv für iOS 11, iPad (5. Generation), iPhone 6 wird Pokémon Go künftig um eine Funktion erweitert, die sich AR+ nennt. Diese baut auf dem grundlegenden AR-Gameplay auf und nutzt zusätzlich, laut Pressemitteilung, „den ARKit-Werkzeugkasten von Apple, um die Grafik und Dynamik beim Fangen von Pokémon in der realen Welt zu verbessern“. Das sorgt dafür, dass einige Pokémon besser dargestellt werden. Dadurch, dass sich je nach eurer Position ebenfalls die Größe und Perspektive der Pokémon verändert, könnt ihr euch wie ein richtiger Trainer fühlen.

Schafft ihr es besonders nah an ein Pokémon, könnt ihr euch noch zusätzlich EP und Sternenstaub sichern. Aber Vorsicht: Seid ihr nicht vorsichtig genug, rennt es weg.

Die AR+-Funktion könnt ihr ab sofort nutzen. Was haltet ihr davon? Sinnlose Spielerei oder habt ihr nur darauf gewartet? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare! Wir sind gespannt.