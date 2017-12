Wenn ihr noch ein Spiel sucht, das euch über die Feiertage etwas die Langeweile vetreiben soll, dann solltet ihr bei diesem Angebot genauer hinschauen. Im PlayStation Store könnt ihr euch nun Horizon - Zero Dawn für 25 Euro schnappen.

Bis zum 22. Dezember, also morgen um 15 Uhr habt ihr noch Zeit, euch im PlayStation Store eines der besten Spiele des Jahres für 25 Euro zu sichern. In Horizon Zero Dawn spielt ihr die junge Aloy, die seit ihrer Geburt eine Ausgestoßene ist. Um die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufzudecken, macht sich die talentierte Bogenschützin auf ein Abenteuer, bei dem sie auf die ein oder andere Gefahr stoßt. Erst kürzlich erschien der DLC Horizon - Zero Dawn: The Frozen Wilds, in dem ihr weitere Bedrohungen bekämpfen müsst und neue Rätsel löst.

Wie findet ihr das Angebot? Schnappt ihr zu oder könnt ihr mit Horizon Zero Dawn nicht wirklich etwas anfangen? Schreibt uns eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare!