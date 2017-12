Nachdem Hangar 13 großen kommerziellen Erfolg mit Mafia 3 zu feiern hatte, nimmt das neue Projekt des Studios weiter an Fahrt auf. Diverse Talente aus der Videospielindustrie haben sich dem Unternehmen angeschlossen – darunter ehemalige Mitarbeiter vom Entwickler hinter Horizon - Zero Dawn.

Das im Jahr 2016 veröffentlichte Mafia 3 erhielt zwar verhaltene Kritiken, verkaufte sich aber wie geschnitten Brot. Über 4,5 Millionen Exemplare will der Publisher 2K Games allein in der ersten Verkaufswoche an Händler ausgeliefert haben, am Jahresende schaffte es das Spiel unter die 20 verkaufsstärksten Spiele 2016 auf Amazon. Da überrascht es nicht, dass der Entwickler Hangar 13 nun die Mittel hat, weiter zu machen.

Und das offenbar in großem Stil: Für sein neues Projekt hat das Studio diverse namhafte Entwickler eingestellt, darunter David Ford, der beim niederländischen Studio Guerrilla Games als hauptverantwortlicher Quest-Designer am erfolgreichen Horizon - Zero Dawn gearbeitet hatte. Doch Ford ist nicht alleine: Der Produzent Mark Norris hat ebenfalls Guerrilla Games verlassen und arbeitet jetzt bei Hangar 13.

Weitere namhafte Neuzugänge beim Mafia-Studio umfassen laut der englischsprachigen Webseite IGN den „Eidos Montreal“-Programmierer Simon Hamelin (Deus Ex - Human Revolution) und Jon Graham, der zuvor für Raven Software arbeitete und sich jetzt als „Visual Effects“-Spezialist bei Hangar 13 verwirklichen darf.

An welchem Spiel das Studio aktuell arbeitet, kann nur spekuliert werden. In einer Stellenausschreibung von Hangar 13 ist jedoch von einem „Open World“-Spiel die Rede – wer nach dem Erfolg des jüngsten Gangster-Spiels von einem Mafia 4 ausgeht, würde sich vermutlich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Möglicherweise wagt sich das Studio aber auch in neue Gefilde.