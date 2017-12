Ladezeiten adé: von Steam direkt ins Spiel

Es kann eine Qual sein: Ihr möchtet zurück in euer Lieblingsspiel und mit dem Spielstand vom Vortag fortfahren. Und bitte so schnell wie möglich.

Doch erst müsst ihr an den lästigen Titel- und Ladebildschirmen vorbei, die euch das Hochfahren des Spiels ohne zu fragen aufzwingt.

Dieses Spiel könnt ihr jetzt ohne Ladezeiten starten:

Wie PC Gamer berichtet, hat es der Modder und Entwickler "Durante" geschafft,

im Spiel "Trials of Cold Steel" eine Schnellstart-Funktion einzubauen, die es euch erlaubt direkt von Steam ohne Ladezeiten zu eurem letzten Spielstand zurück zu kehren.

Das ganze geht ganz bequem und direkt aus der Steam-Bibliothek und dauert keine 2 Sekunden. Durante hat viel Zeit in seine Arbeit an dem Spiel investiert und notiert unter seinem Youtube Video, dass "das meistgenutzte Feature nicht länger als eine Sekunde dauern sollte".

Sicher wünscht ihr euch ein solches Feature bald für jedes eurer geliebten Spiele und wer weiß: Vielleicht sehen wir ja bald mehr davon.

Sicherlich werdet ihr keine Schnellstart Funktion in allen neuen Steam-Spielen sehen, aber zumindest zeigt dieses Beispiel, dass es durchaus möglich ist. Wenn sich Entwickler um ihre Spiele und Spieler kümmern, können Fortschritte wie diese und kleine Wunder noch existieren.