Ihr habt total viel That's You! gezockt und eine Menge Trophäen eingesammelt? Dann ist jetzt euer Zeitpunkt gekommen. Denn diese Trophäen könnt ihr nun in einer PSN-Aktion gegen andere PlayLink-Spiele tauschen.

Wie Sony verrät, könnt ihr die Trophäen des Spiels That's You! gegen bis zu drei anderen PlayLink-Spielen tauschen. In der folgenden Liste erfahrt ihr wie viele Trophäen ihr für welche Spiele braucht:

Alle Bronze-Trophäen: Hidden Agenda

Alle Bronze- & Silber-Trophäen: Hidden Agenda + SingStar Celebration

Alle Trophäen (Platin): Hidden Agenda + SingStar Celebration + Wissen ist Macht

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr euch bis zum 31. Dezember auf der "That's You!"-Seite mit eurer PSN-ID anmelden. Die Download-Codes bekommt ihr dann per Mail zugeschickt. Lange solltet ihr euch damit aber keine Zeit lassen. Denn die Anzahl der Codes ist - so Sony - beschränkt.

Habt ihr That's You! oder ein anderes PlayLink-Spiel schon mal ausprobiert? Wie gefallen euch die Spiele? In der Redaktion herrscht die einhellige Meinung, dass sie richtig toll sind. Schreibt uns eure Meinung, wir wollen es wissen.