Zahlreiche Fans und Spieler von Star Wars Battlefront 2 beschweren sich unter anderem auf Reddit über die fehlende Kommunikationsbereitschaft von Electronic Arts und Dice. Tatsächlich ist der Publisher EA offenbar so allergisch gegen Kritik geworden, dass er entsprechende Foren-Posts im Handumdrehen löscht.

Sehenswert: Der Launch-Trailer zu Star Wars Battlefront 2

Eingebrochene Verkaufszahlen, eine politische Debatte über Lootboxen und Glücksspiel, kommerzielle Verluste und ein merkbarer Image-Schaden ... das Debakel rund um den Start von Star Wars Battlefront 2 hat Electronic Arts nicht gut getan.

Nun häufen sich Berichte auf Reddit, dass der Publisher negatives Feedback von Fans und Spielern zu unterbinden versucht. Threads im offiziellen Battlefront-Forum, die das Unternehmen oder sein Spiel kritisieren, werden mitunter offenbar in Windeseile dicht gemacht und gelöscht. Der Reddit-Nutzer W0mbat Wizard gibt an, für sein Ungehorsam sogar gebannt worden zu sein.

Doch das ist nicht alles, wie die englischsprachige Webseite Game Watcher berichtet: Seit der unrühmlichen Veröffentlichung von Star Wars Battlefront 2 sind EA und Dice offenbar in Funkstille gegangen. Nicht nur ist Kritik äußerst ungern gesehen, auch die allgemeine Kommmunikation mit den Spielern wurde wohl weitestgehend eingestellt.

Der Reddit-Nutzer Taylork64 schreibt in einem Beitrag, dass er den Battlefront-Produzenten Ali Hassoon direkt angeschrieben und um ein Skype-Gespräch gebeten habe. Doch offenbar ist es Mitarbeitern aktuell verboten, direkt mit den Fans und Spielern zu kommunizieren.

„Heya, wie du weißt, bin ich voll für Transparenz und habe auch in der Vergangenheit bereits Skype-Gespräche mit der Community geführt. So gerne ich das wieder tun würde, darf ich das wegen einiger Richtlinien einfach nicht. Ich kann nur in gewissem Maße auf den Reddit-Text eingehen und in meinen Twitter- und Foren-Posts so transparent wie möglich sein.“, so Hassoon per Direktnachricht.

Und allzu transparent ist das offenbar nicht: Wie der Reddit-Nutzer EMS Wolph schreibt, hat der Entwickler diverse Probleme und Fehler im Spiel auch einen Monat nach Release noch nicht behoben. Trotzdem kommt abseits von Phrasen wie „Wir sind uns des Problems bewusst“ offenbar nichts vom Hersteller.

Interessanterweise wird das Battlefront-Forum aktuell nicht einmal in den offiziellen Foren EAs gelistet. Kunden, die also nicht explizit über Google danach suchen, bleiben so schon einmal draußen. Es ist aber wohl auch nicht das erste Mal, dass EA so verfährt: Etwa mit dem Vorgänger Star Wars Battlefront soll so etwas schon einmal vorgekommen sein.