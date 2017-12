Habt ihr euch schon mal gefragt, woher die meisten Cheats kommen? Brendan Greene, Erfinder des "Battle Royale"-Shooters PlayerUnknown's Battlegrounds, beantwortet euch die Frage.

PlayerUnknown's Battlegrounds hat in letzter Zeit mit einigen Problemen zu kämpfen. Die "Xbox One"-Version hat mit starken technischen Problemen zu kämpfen und immer mal wieder stößt der ein oder andere Spieler auch auf einen Cheater. Über 700.000 Spieler wurden bereits gebannt, davon zuletzt sogar 100.000 Cheater an einem Wochenende. Doch woher kommen all die Cheats?

In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Kotaku teilt Brendan Greene, auch bekannt unter dem Namen PlayerUnknown, mit: "Ungefähr 99 Prozent aller Cheats im Spiel kommen gerade aus China. Nicht nur in China gibt es einen massiven Cheat-Markt, sondern auf der ganzen Welt. Aber es scheint ein kleines bisschen akzeptabler in China zu sein Cheats in Videospielen zu benutzen. Auch geographisch gesehen haben sie viel mehr Menschen als irgendwo anders auf der Welt".

Einige Spieler würden deshalb sogar den Verbot chinesischer Spieler auf den Servern anderer Regionen fordern, davon hält Brendan Greene jedoch wenig. "Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist", so der Entwickler, "Ja, die meisten Cheats kommen aus China, aber das bedeutet nicht, dass alle chinesischen Spieler Betrüger sind. Diese Idee, dass du, nur weil du ein paar faule Eier dabei hast, ein ganzes Land verbieten musst, ist ein bisschen reaktiv".

Weiter betonte er, dass aufgrund des neues Anti-Cheat Systems die Anzahl der Cheater bereits um 67 Prozent reduziert wurde. Das Team arbeite zudem an neuen automatischen Systemen, die in der Lage sein sollen, Betrüger schneller und genauer zu erfassen.

Ob PlayerUnknown's Battlegrounds in Zukunft also ein rundum faires Spielerlebnis bieten wird, muss sich erst noch herausstellen. Derzeit hat das "Battle Royale"-Spiel jedenfalls mit anderen Problemen, wie Serverausfällen, zu kämpfen. Damit stehen wohl das kürzlich veröffentlichte Update 1.0 für PC und der damit einhergehende Ansturm auf die Server im Zusammenhang.

Mit Update 1.0 steht euch absofort die Karte Miramar zur Verfügung. Ihr müsst die Karte nicht länger auf den Test-Servern ausprobieren. In der Bilderstrecke seht ihr, was die Wüstenlandschaft zu bieten hat.