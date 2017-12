Keine Lust mehr die geschnittenen Inhalte aus Bloodborne nur noch im Video anschauen zu können? Dann spielt sie doch einfach selbst. Ja, das ist möglich, denn wie jetzt herausgekommen ist, könnt ihr diese über die sogenannten Chalice-Codes selbst in euer Spiel holen.

So funktionieren die Chalice-Cungeons:

Der Twitter-Nutzer ShadowedImage hat einige Chalice-Codes über seinen Kanal veröffentlicht. Die Codes führen euch in Verliese zu den Bossen, die es so nicht ins Spiel geschafft haben. Bevor ihr die jedoch jetzt in die Konsole hämmert - eine wichtige Warnung: Die Verliese, die ihr durch die Codes betretet, sind nicht fertig und nicht für das eigentliche Spiel vorgesehen. Das heißt, ihr könnt in dieses Verliesen stecken bleiben und nicht mehr herauskommen. Damit hättet ihr nach aller Wahrscheinlichkeit euren Spielstand zerstört. Hier die Codes:

Code: sikgc3sm

Dieser Code lässt euch gegen eine zweite Form der Mondpräsenz antreten, die es so nicht ins Spiel geschafft hat. Um das Verlies betreten zu können, gebt ihr den Code einfach bei einem leeren Grabstein ein. Ihr müsst dann nochmal vom Grabstein weglaufen und dann wieder hinlaufen und X drücken, um zum Boss zu gelangen.

Code: arkhv2v

Der zweite Code bringt euch zum geschnittenen Boss Great One Beast. Hierfür wiederholt ihr den Vorgang von oben. Wenn ihr in einer Dunkelheit aufwacht, schreitet rückwärts ein paar Schritte, lasst euch von etwas treffen und sterbt, damit ihr wieder "respawnt". Dann solltet ihr vor dem Boss stehen.

Das Video zeigt euch, wie ihr vorgehen müsst - es ist auch für alle, die es nicht selbst ausprobieren wollen:

Denkt dran: Die Codes können eure Spielstände zerstören. Wer es trotzdem ausprobieren will, sollte sich überlegen eine Sicherheitskopie der Spielstände anzulegen. Dann könnt ihr - falls ihr irgendwo steckenbleibt - diese wiederherstellen.