Der Händler Coolshop hat wohl das Release-Datum für das lang ersehnte Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Geht man auf die Internet Seite des Händlers, findet man dort seit kurzem nicht nur die Möglichkeit zum Vorbestellen, sondern zusätzlich auch noch ein Erscheinungsdatum.

Laut diesem Termin wird das Western-Spiel von Rockstar Games wohl am 8. Juni 2018 erscheinen. Jetzt bleibt natürlich die Frage nach der Authentizität dieses "Leaks". Was jedoch dafür spricht: Der selbe Händler hatte das Veröffentlichungsdatum für Grand Theft Auto 5 auch mehrere Monate vor der Veröffentlichung genannt.

Was haltet ihr von diesem neuen Leak? Könnte da was dran sein, oder ist das angegebene Datum nur ein Platzhalter oder ein Fehler des Händlers? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.