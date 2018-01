In einem Interview hat der Chef der PUBG Corporation dargelegt, dass sich der Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds auch eine Umsetzung seines Erfolgsspiels für andere Plattformen wünscht. Außerdem soll die Marke auf andere Medienformen ausgeweitet werden.

Sehenswert: Der 4K-Trailer von PUBG für Xbox One

PlayerUnknown's Battlegrounds ist eines der erfolgreichsten Spiele des vergangenen Jahres. Da verwundert es nicht, dass der Entwickler Bluehole seinen Multiplayer-Shooter auch auf möglichst vielen anderen Plattformen sehen möchte.

Nach einer „Early Access“-Phase auf Steam hat es PUBG bislang nur auf die Xbox One geschafft – und da wird das noch unfertige Spiel wohl auch eine ganze Weile exklusiv sein. Wie lange? Das weiß aktuell niemand – Chang Han Kim, CEO der PUBG Corporation, hat aber durchblicken lassen, dass etwa eine Umsetzung für PlayStation 4 durchaus denkbar ist.

„(...) Wir würden uns gerne auf die Fertigstellung der 'Xbox One'-Version von PUBG konzentrieren. Wenn wir die Gelegenheit bekommen, ist es das Ziel, das Spiel auf jede Plattform zu bringen“, so Kim im Interview mit der englischsprachigen Webseite InvenGlobal.

Ein Grund, warum es PlayerUnknown's Battlegrounds bislang nur auf PC und Xbox One gibt, sind laut Kim die „Early Access“- beziehungsweise „Game Preview“-Programme der beiden Plattformen. Diese erlauben es inzwischen, de facto unfertige Spiele zu veröffentlichen, haben also keine „Qualitätsvorgaben“, wie Kim erläutert. Auf Sonys Konsole soll das anders sein:

„Die PlayStation ist da sehr strikt. Es gab Fälle, da brauchte ein Spiel sechs Monate mehr zur Veröffentlichung, obwohl es bereits fertig war“, erklärt Kim. „Wir lernen aktuell immer noch die Konsolenentwicklung und die Geschmäcker von Konsolenspielern kennen. Über andere Plattformen denken wir nach, nachdem wir die 'Xbox One'-Version fertiggestellt und ausgewertet haben.“

Und wie die fertiggestellt werden muss: In seiner Preview-Fassung hat PUBG auf der Xbox One aktuell noch mit massiven technischen Problemen zu kämpfen, insbesondere die Bildrate sieht alles andere als rosig aus. Die Verkaufszahlen hingegen schon: In nur zwei Tagen soll sich PlayerUnknown's Battlegrounds über eine Million Mal verkauft haben.

Ebenfalls in dem Interview hat der CEO dargelegt, dass PUBG mehr werden soll, als nur ein Spiel. Offenbar plant der Entwickler eine riesige Medienmarke, die neben nahe liegenden Bereichen wie E-Sports auch Filme, Cartoons und weitere Aspekte umfassen soll. Und tatsächlich will man bereits einige Anrufe aus Hollywood und von so Medienkonzernen wie Netflix erhalten haben.