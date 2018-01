Nach der Kontroverse um Apple, bei der es darum ging, dass ältere iPhone Modelle in ihrer Geschwindigkeit absichtlich gedrosselt wurden, legen Samsung und LG noch einmal eine Schippe oben drauf.

Die beiden Mobilgerät-Giganten haben jetzt bestätigt: Sie würden ihre Handys niemals entschleunigen, so ein Bericht der Phone Arena. Während Apple weiterhin unter scharfer Beobachtung seiner Nutzer steht, vergewissern und Samsung und LG, dass auch in Zukunft keine solche Software-Modifikation an ihren Geräten stattfinden wird. Folgendes hatten die beiden Firmen zu sagen:

LG Electronics, Inc.: "Haben wir nie, werden wir nie! Uns ist wichtig, was unsere Kunden denken."

Samsung Electronics Co.,LTD.: "Die Produktqualität wird immer unsere Priotiät bleiben. Wir versichern ein verlängertes Batterieleben durch mehrschichtige Sicherheitsmaßnahmen, darunter Algorithmen, die die Ladezeit und -spannung der Batterie regeln. Wir reduzieren die CPU-Leistung nicht über die Laufzeit eines Mobilgeräts."

Seid ihr von der Bekanntmachung empört, oder findet ihr die Herangehensweise von Apple verständlich? Und habt ihr euch vorher Sorgen über die Modelle mit Android gemacht?