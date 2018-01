Darauf warten Fans der "Dino Crisis"-Reihe nun seit einiger Zeit: Auf ein neues Spiels der Serie. Wie jetzt ein Capcom-Entwickler auf Twitter einer Anfrage antwortete, ist ein neues "Dino Crisis"-Spiel nicht so ausgeschlossen, wie vielleicht viele denken.

Von Resident Evil gab's schließlich auch ein Remake

Als auf Twitter der Nutzer Jawmuncher Capcom fragt, ob ein neues Dino Crisis möglich ist, kam prompt die Antwort: "Wenn es sich viele Leute wünschen".

If a lot of people wish😊

たくさんの人がそれを望むなら https://t.co/lIcXTaGfQa — カプコン第一開発部 CapcomDev1 Official (@dev1_official) December 30, 2017

Das muss natürlich noch lange nichts bedeuten. Capcom ist sicherlich noch etwas weiter davon entfernt ein "Dino Crisis"-Spiel vorzustellen. Aber zumindest die Hoffnung vieler Spieler scheint nicht vergeblich zu sein. Ein neuer Teil wird eher unwahrscheinlich sein. Viele neue Spieler kennen die Reihe nicht mehr. Ein Remake - gerade weil Capcom mehr Remakes machen will - ist da wahrscheinlicher.

Wer von euch würde sich über die Möglichkeit ein neues "Dino Crisis"-Spiel zocken können so richtig freuen? Bei wem das so ist: Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare!