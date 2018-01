Ein Fan von PlayerUnknown's Battlegrounds hat im Netz darauf aufmerksam gemacht, dass eine offizielle Werbung des Spiels für Xbox One quasi vollständig von seinem selbst kreierten Grafikkonzept abgekupfert scheint. Microsoft hat bereits reagiert.

Sehenswert: Der 4K-Trailer zur „Xbox One“-Version von PUBG

Nach einer überaus erfolgreichen „Early Access“-Phase auf dem PC, ist PlayerUnknown's Battlegrounds inzwischen auch auf der Xbox One gelandet. Dort ist das Spiel ebenfalls zunächst in einer Preview-Fassung und technisch alles andere als ausgereift. Ob seines Mangels an Exklusivspielen für die Xbox One bewirbt Microsoft den populären Shooter aber trotzdem.

Doch verwendet der Konzern dabei gestohlene Konzepte? Dieser Eindruck könnte entstehen, werft ihr einen Blick auf das Bild unter diesen Zeilen. Schon vor der Veröffentlichung der Xbox-Version hatte ein Fan eine durchaus stilvolle Werbegrafik für PUBG entworfen, die eine Spielfigur im Gras und auf einer Xbox One stehend abbildet. Das von Microsoft kürzlich getwitterte Werbebild entsprach diesem Konzept quasi vollständig.

Quelle: Reddit / Macsterr

Natürlich ist es theoretisch möglich, dass Microsoft – oder wer auch immer von dem Konzern mit der Werbung beauftragt wurde – unabhängig auf die gleiche Idee gekommen ist, wie der Reddit-Nutzer Macsterr. Das wäre angesichts der enormen Ähnlichkeiten aber schon ein ziemlich großer Zufall. Immerhin hat Microsoft umgehend reagiert: In besagtem Reddit-Beitrag hat der Xbox-Mitarbeiter Larry „Major Nelson“ Hryb angekündigt, dass die Sache untersucht und das betroffene Bild vom Netz genommen wird.

Bei der Umsetzung von PlayerUnknown's Battlegrounds für PC und Xbox One soll es nicht bleiben: Der Entwickler hinter dem Erfolgsprojekt hat angekündigt, die Marke in der Zukunft stark ausbreiten zu wollen. Neben Versionen des Spiels für andere Plattformen werden etwa Comics, Filme, Serien und andere Produkte angepeilt.