Die Xbox One bekommt vom Entwickler Night Dive Studios ein Remaster des Ego-Shooter-Klassikers Turok spendiert.

Ursprünglich kam Turok auf PC und N64 heraus. Night Dive Studios nahm sich dem Spiel schon 2015 an und brachte eine "Remastered"-Version für die heimischen Rechner auf den Markt. Nun folgt wohl eine Version für die Xbox One. Das lässt zumindest ein Twitter-Beitrag von Wario64 erahnen. In dem zeigt Wario64, dass die Xbox-Version von Turok eine Pegi-Deklarierung bekommen hat.

Turok is finally coming soon to Xbox One, PEGI rated pic.twitter.com/b6Fthg5zDu — Wario64 (@Wario64) January 2, 2018

Auch wenn im Bild als Veröffentlichungstag der 2. Januar angegeben wird, hat sich das Spiel noch nicht auf Xbox Live eingefunden. Es ist also davon auszugehen, dass das Datum nicht stimmt. Wann das Spiel genau erscheinen wird, ist somit momentan noch unklar.

