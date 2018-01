Nachdem erst gestern eine Stimme verlautbarte, dass 2018 ein schreckliches Jahr für Xbox und Microsoft werden könnte - falls keine exklusiven Spiele erscheinen, kommen nun Gerüchte über neue, exklusive Spiele wie beispielsweise ein neues Fable auf.

So sah das originale Fable aus

Auf der Internetseite Resetera verkündet der Nutzer Klobrille in einem längerem Gespräch - hier zusammengetragen - von einigen Spielen und Projekten, die er in der Programmschnittstelle des Software Development Kits von Xbox Live gefunden hat. Angeblich arbeitet Microsoft also für die Xbox One momentan an folgenden Spielen:

ein neues Fable (entwicklet von Playground Games oderr Studio Gobo)

ein neues Perfect Dark mit einer Verfolgerperspektive

Forza Horizon 4, das in Japan spielt

eine große Spielreihe bekommt einen Ableger, der auf Multiplayer abzielt

möglicherweise ein neues MechAssault

Bevor hier jetzt alle ausflippen und damit rechnen, dass in naher Zukunft irgendwas davon angekündigt wird oder gar in den nächsten Tagen im Laden steht: Das sind alles nur Gerüchte. Doch eines sollte dazu gesagt werden. Wenn es sich beim Nutzer Klobrille um den selben Nutzer handelt, der vor einem Jahr auf Reddit ähnliche "Voraussagen" getroffen hat, könnte da durchaus was dran sein. Wie immer gilt: Abwarten und Tee trinken.

Welche Spielereihe würdet ihr euch für die Xbox One am meisten wünschen? Ein neues Halo, Gears of War, Sunset Overdrive? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare!